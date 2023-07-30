Страны Западной Африки договорились о военной интервенции в Нигер из-за госпереворота: как долго готовы терпеть

Страны-участницы Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) договорились предпринять военную интервенцию в Нигер, если в течение недели в этой стране не будет восстановлен конституционный строй и власть не вернется президенту Мухаммеду Базуму.

Об этом говорится в коммюнике внеочередного саммита, прошедшего 30 июля в столице Нигерии Абудже, где расположена штаб-квартира организации, в ответ на попытку военного переворота в Нигере 26 июля.

В нем приняли участие президенты Бенина, Кот д'Ивуара, Гамбии, Ганы, Гвинеи-Биссау, Нигерии, Сенегала, Того, а также министры иностранных дел Кабо-Верде и Либерии и высокий представитель Сьерра-Леоне в Нигерии и ЭКОВАС. Также участвовал в мероприятии неназванный "представитель президента Базума".

Отмечается, что в ходе встречи широко обсуждались последние события в Нигере, ознаменовавшиеся попыткой свержения членами президентской гвардии конституционного строя в стране и незаконным задержанием законного главы государства, а также членов его семьи и правительства, что было "решительно осуждено".

Страны-участницы саммита приняли во внимание и осуждение попытки госпереворота соседними странами, Африканским союзом, ООН, Европейским союзом, США, Китаем, Россией, Международной организацией франкоязычных стран, Содружеством наций, Организацией исламского сотрудничества и другими партнерами.

Они напомнили о принципе нулевой терпимости к неконституционной смене власти, закрепленный в протоколах ЭКОВАС и Африканского союза и прочих документах. Участники подтвердили признание Базума как законно избранного президентома и главы Нигера, признанным ЭКОВАС, Африканским союзом и международным сообществом, призвав немедленно его освободить.

"ЭКОВАС будет признавать только официальные действия президента Базума или его должным образом уполномоченных должностных лиц. [Решено] отклонить любую форму отставки, которая якобы может исходить от Его Превосходительства президента Мохамеда Базума", - сказано в коммюнике.

Власти упомянутых стран будут считать незаконное задержание Базума взятием в заложники и возлагают на авторов попытки госпереворота единоличную и полную ответственность за безопасность нигерского президента, членов его семьи и правительства.

"В случае, если требования не будут выполнены в течение одной недели, принять все необходимые меры для восстановления конституционного порядка в Республике Нигер. Такие меры могут включать применение силы. С этой целью начальники штабов обороны стран ЭКОВАС должны немедленно встретиться", - говорится в заявлении.

Пока решено отправить в Нигер спецпредставителя ЭКОВАС для передачи этих требований. Также страны ЭКОВАС хотят привлечения к ответственности "всех виновных в насилии и терроре против жизни и имущества невинных граждан и жителей" и осуждают заявления о поддержке со стороны иностранных правительств и "иностранных частных военных подрядчиков".

Какие меры приняты ЭКОВАС против Нигера

Согласно заявлению, в отношении самого Нигера должны быть приняты следующие меры с немедленным вступлением в силу:

Закрытие сухопутных и воздушных границ между странами ЭКОВАС и Нигером; Введение бесполетной зоны ЭКОВАС на всех коммерческих рейсах в Нигер и из Нигера;

Приостановление всех коммерческих и финансовых операций между государствами-членами ЭКОВАС и Нигером;

Замораживание всех операций по оказанию услуг, включая коммунальные услуги;

Замораживание активов Нигера в центральных банках стран ЭКОВАС;

Замораживание активов Нигера, его госпредприятий и полугосударственных предприятий в коммерческих банках;

Отстранение Нигера от любой финансовой помощи и операций со всеми финансовыми учреждениями, в частности, Банком инвестиций и развития и Западноафриканским банком развития;

Запрет на поездки и замораживание активов военных, участвовавших в попытке госпереворота, членов их семей и гражданских лиц, которые соглашаются работать в любых учреждениях или правительстве, созданных этими военными.



Отметим, что Нигерия является крупнейшей страной Африки и шестой в мире по населению (оно оценивается примерно в 216 миллионов человек). По этому показателю все остальные страны-участницы заявления - совокупно вдвое меньше. Население же Нигера оценивается примерно в 23 миллиона человек. Тем не менее, эта страна считается одной из самых бедных стран в мире и по ВВП на душу населения беднее всех остальных членов ЭКОВАС.

При этом с Нигером граничат лишь четыре страны ЭКОВАС - Нигерия, Бенин, Буркина-Фасо и Мали. Однако членство двух последних было приостановлено в связи с военными переворотами в этих странах в январе 2022 и мае 2021 года соответственно. Ранее по той же причине в сентябре 2021 года из организации временно исключили Гвинею.

Отметим, что ранее в воскресенье, по сообщениям СМИ, в столице Нигера Ниамее прошла массовая акция в поддержку военного переворота во главе с руководителем президентской гвардии Абдурахманом Чиани.

Примечательно при этом, что многие участники шли с российскими флагами, скандируя имя Владимира Путина, а дойдя до посольства Франции, колонией которой был Нигер, подожгли его двери. Сообщалось, что армия в итоге толпу разогнала.

Власти же Франции в ответ заявили, что президент Эмманюэль Макрон "не потерпит никаких нападений на Францию или ее интересы", и эта страна незамедлительно даст ответ в случае нападения на ее граждан, в том числе военных или дипломатов.