Країни Західної Африки домовилися про воєнну інтервенцію в Нігер через держпереворот: як довго готові терпіти

Країни-учасниці Економічної спільноти західноафриканських держав (ЕКОВАС) домовилися здійснити військову інтервенцію в Нігер, якщо протягом тижня в цій країні не буде відновлено конституційний лад і влада не повернеться президенту Мухаммеду Базуму.

Про це йдеться у комюніке позачергового саміту, що пройшов 30 липня у столиці Нігерії Абуджі, де розташована штаб-квартира організації, у відповідь на спробу військового перевороту в Нігері 26 липня.

У ньому взяли участь президенти Беніну, Кот д'Івуару, Гамбії, Гани, Гвінеї-Бісау, Нігерії, Сенегалу, Того, а також міністри закордонних справ Кабо-Верде та Ліберії та високий представник Сьєрра-Леоне в Нігерії та ЕКОВАС. Також взяв участь у заході неназваний "представник президента Базума".

Зазначається, що під час зустрічі широко обговорювалися останні події в Нігері, які ознаменувалися спробою повалення членами президентської гвардії конституційного ладу в країні та незаконним затриманням законного глави держави, а також членів його сім'ї та уряду, що було "рішуче засуджено".

Країни-учасниці саміту взяли до уваги й засудження спроби держперевороту сусідніми країнами, Африканським союзом, ООН, Європейським союзом, США, Китаєм, Росією, Міжнародною організацією франкомовних країн, Співдружністю націй, Організацією ісламського співробітництва та іншими партнерами.

Вони нагадали про принцип нульової толерантності до неконституційної зміни влади, закріплений у протоколах ЕКОВАС та Африканського союзу та інших документах. Учасники підтвердили визнання Базума як законно обраного президента та глави Нігеру, визнаним ЕКОВАС, Африканським союзом та міжнародною спільнотою, закликавши негайно його визволити.

"ЕКОВАС визнаватиме лише офіційні дії президента Базума або його належним чином уповноважених посадових осіб. [Вирішено] відхилити будь-яку форму відставки, яка може нібито виходити від Його Високоповажності президента Мохамеда Базума", - сказано в комюніке.

Влада згаданих країн вважатиме незаконне затримання Базума взяттям у заручники та покладає на авторів спроби держперевороту одноосібну та повну відповідальність за безпеку нігерського президента, членів його родини та уряду.

"У разі якщо вимоги не будуть виконані протягом одного тижня, вжити всіх необхідних заходів для відновлення конституційного порядку в Республіці Нігер. Такі заходи можуть включати застосування сили. З цією метою начальники штабів оборони країн ЕКОВАС повинні негайно зустрітися", - йдеться у заяві.

Поки що вирішено відправити до Нігеру спецпредставника ЕКОВАС для передачі цих вимог. Також країни ЕКОВАС хочуть притягнення до відповідальності "всіх винних у насильстві та терорі проти життя та майна безневинних громадян та мешканців" та засуджують заяви про підтримку з боку іноземних урядів та "іноземних приватних військових підрядників".

Яких заходів вжито ЕКОВАС проти Нігеру

Згідно із заявою, щодо самого Нігера мають бути вжиті такі заходи з негайним набранням чинності:

Закриття сухопутних та повітряних кордонів між країнами ЕКОВАС та Нігером; Введення безпольотної зони ЕКОВАС на всіх комерційних рейсах до Нігеру та з Нігеру;

Зупинення всіх комерційних та фінансових операцій між державами-членами ЕКОВАС та Нігером;

Заморожування всіх операцій з надання послуг, включаючи комунальні послуги;

Заморожування активів Нігеру у центральних банках країн ЕКОВАС;

Заморожування активів Нігеру, його держпідприємств та напівдержавних підприємств у комерційних банках;

Усунення Нігеру від будь-якої фінансової допомоги та операцій з усіма фінансовими установами, зокрема Банком інвестицій та розвитку та Західноафриканським банком розвитку;

Заборона на поїздки та заморожування активів військових, які брали участь у спробі держперевороту, членів їх сімей та цивільних осіб, які погоджуються працювати у будь-яких установах чи уряді, створених цими військовими.



Зазначимо, що Нігерія є найбільшою країною Африки та шостою у світі за населенням (воно оцінюється приблизно у 216 мільйонів осіб). За цим показником решта країн-учасниць заяви - сукупно вдвічі менше. Населення ж Нігеру оцінюється приблизно в 23 мільйони людей. Тим не менш, ця країна вважається однією з найбідніших країн у світі і за ВВП на душу населення найбіднішою за всіх інших членів ЕКОВАС.

При цьому з Нігером межують лише чотири країни ЕКОВАС - Нігерія, Бенін, Буркіна-Фасо та Малі. Однак членства двох останніх було припинено у зв'язку з військовими переворотами у цих країнах у січні 2022 та травні 2021 року відповідно. Раніше з тієї ж причини у вересні 2021 з організації тимчасово виключили Гвінею.

Зазначимо, що раніше у неділю, за повідомленнями ЗМІ, у столиці Нігера Ніамеї пройшла масова акція на підтримку військового перевороту на чолі з керівником президентської гвардії Абдурахманом Чіані.

Примітно, що багато учасників йшли з російськими прапорами, скандуючи ім'я Володимира Путіна, а дійшовши до посольства Франції, колонією якої був Нігер, підпалили його двері. Повідомлялося, що армія врешті натовп розігнала.

Влада ж Франції у відповідь заявила, що президент Емманюель Макрон "не терпітиме жодних нападів на Францію або її інтереси", і ця країна негайно дасть відповідь у разі нападу на її громадян, у тому числі військових або дипломатів.