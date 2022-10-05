Суд отпустил эксзамглавы Минздрава, подозреваемого в "халатном" согласовании закупки ПО для реестра доноров органов

Печерский районный суд Киева отпустил бывшего замминистра здравоохранения Павла Ковтонюка, подозреваемого в служебной халатности, под личное обязательство.

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Как сообщил он на своей странице в Facebook, прокуратура просила суд отправить экс-чиновника под ночной домашний арест, но тот ходатайство отклонил.

"Мы получили максимум из реалистических возможностей, которые у нас были. Обвинения прокурора были неубедительными, а когда он зачитывал некоторые части из обоснования, половина зала едва сдерживала смех. Домашний ночной арест с 23 до 6 утра (это, напомню, комендантский час) с браслетом, чтобы я ни в коем случае не мог влиять на свидетелей или, например, уничтожить доказательства. Что я буду делать днем, прокурора, очевидно, не волновало", - отметил Ковтонюк.

Он также поблагодарил депутатов Верховной Рады, которые выразили готовность взять его на поруки, в частности Юлии Клименко, Ярослава Железняка, Ярослава Юрчишина ("Голос"), Марину Бардину, Анну Бондарь, Ладу Булах, Дмитрия Гурина ("Слуга народа") и Гео Лероса .

Кроме того, по словам эксзамминистра, заявления в суд онлайн подали и нардепы Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Галина Васильченко ("Голос") и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Дальше будет идти расследование. Надеемся, что на нем все и закончится, а это дело дальше в суд не подадут и закроют производство. Но готовимся к любому развитию событий и будем доказывать свою правоту в любом формате. Уверен в том, что никаких преступлений не совершил, что правда победит, а доброе имя отстоим", - добавил Ковтонюк.

Напомним, что 28 сентября Государственное бюро расследований сообщило, что по материалам Службы безопасности Украины сообщило экс-чиновнику о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия государственным интересам, а именно потерю 1,9 миллиона гривен.

Отмечалось, что чиновник подписал акт приема-передачи программного обеспечения Единой государственной информационной системы трансплантации органов и других анатомических материалов, однако оно не было передано Минздраву исполнителями заказа.

Ковтонюк заявил, что действительно подписал эти документы в конце 2018 года, но заверил, что они были должным образом заверены, а закупка услуг была произведена согласно законодательству. По его словам, профильного замминистра по этому вопросу "не было на месте", а закупку нужно было согласовать в определенный срок, поэтому это сделал он, чтобы не дать сорвать реформу в области трансплантации костного мозга от неродственных доноров.