"Сделал бы это еще раз": Экс-зам Супрун объяснил, почему подписал документы, из-за которых получил подозрение от ГБР

Бывший заместитель министра здравоохранения в период, когда Минздрав возглавлял Ульяна Супрун, Павел Ковтонюк объяснил, почему согласовал в 2018 году закупку программного обеспечения для доступа к международному реестру доноров стволовых клеток, из-за чего теперь получил от Государственного бюро расследований подозрение в служебной халатности.

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Как написал он на своей странице в Facebook, вручение подозрения стало для него неожиданностью, "если сказать мягко". Ковтонюк сообщил, что ранее давал ГБР показания по этому делу в качестве свидетеля и предоставил всю известную ему информацию, открыто сотрудничая со следствием.

"Обвинение заключается только в одном: преступной халатности в должности. Никакого присвоения средств или помощи кому-то присвоить средства мне никто не инкриминирует. В халатности же меня обвиняют только на основе того, что моя подпись стоит под документами по закупке программного обеспечения, которое дает доступ к международному реестру доноров костного мозга", - отметил экс-чиновник.

Он подтвердил, что действительно подписал эти документы в конце 2018 года. По словам Ковтонюка, они были должным образом заверены, а закупка была произведена согласно законодательству.

"Я не занимался этой темой в министерстве, а документ подписал потому, что профильного зама не было на месте. Закупку важно было завершить до конца месяца. В нашей команде не было принято прикрываться тем, что это не моя тема или избегать ответственности. А ответственность была большая", - объяснил он.

Как указал эксзамминистра, если бы закупка проведена не была, в следующем 2019 году сорвалась бы реформа в сфере трансплантации костного мозга от неродственных доноров.

"В таких операций каждый год нуждаются только 70-100 детей с тяжелыми болезнями (по состоянию до начала полномасштабной войны). Планировалось, что в 2019 году Украина сможет интегрироваться в большую международную базу доноров для детей и взрослых — для этого и потребовался доступ к реестру. Для этого и нужна была закупка, именно поэтому я подписал эти документы", – подчеркнул он.

По мнению Ковтонюка, именно не подписать эти документы и было бы преступлением. Он также заявил, что если бы снова вернулся в тот день, то подписал бы их снова.

"Такая скорость вручения мне подозрения и медийность вызывает много вопросов. У меня такие же ощущения, какие были во времена, когда наша команда была в Минздраве, под постоянными атаками... Буду защищать свою репутацию и не сомневаюсь в результате", - добавил бывший чиновник.

Напомним, ранее ГБР сообщило, что по материалам СБУ сообщило о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия государственным интересам, экс-замминистра здравоохранения, из-за которого государство потеряло 1,9 миллиона гривен.

Отмечалось, что чиновник подписал акт приема-передачи программного обеспечения реестра живых доноров гемопоэтических стволовых клеток Prometheus, однако оно не было передано министерству исполнителями заказа.

В свою очередь, это заблокировало создание и функционирование Единой государственной информационной системы трансплантации органов и других анатомических материалов, а в дальнейшем ее интегрирование в соответствующие информационные системы других стран.