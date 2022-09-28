"Зробив би це ще раз": Ексзаступник Супрун пояснив, чому підписав документи, через які отримав підозру від ДБР

Колишній заступник міністра охорони здоров’я у період, коли МОЗ очолювала Уляна Супрун, Павло Ковтонюк пояснив, чому погодив у 2018 році закупівлю програмного забезпечення для доступу до міжнародного реєстру донорів стовбурових клітин, через що тепер отримав від Державного бюро розслідувань підозру в службовій недбалості.

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Як написав він на своїй сторінці у Facebook, вручення підозри стало для нього несподіванкою, "якщо сказати мʼяко". Ковтонюк повідомив, що раніше давав ДБР свідчення у цій справі в якості свідка та надав усю відому йому інформацію, відкрито співпрацюючи зі слідством.

"Звинувачення полягає лише в одному: злочинній недбалості на посаді. Ніякого присвоєння коштів чи допомоги комусь присвоїти кошти мені ніхто не інкримінує. У недбалості ж мене звинувачують лише на основі того, що мій підпис стоїть під документами із закупівлі програмного забезпечення, яке дає доступ до міжнародного реєстру донорів кісткового мозку", - зазначив ексчиновник.

Він підтвердив, що справді підписав ці документи у кінці 2018 року. За словами Ковтонюка, вони були належним чином завірені, а закупівлю було проведено згідно з законодавством.

"Я не займався цією темою у міністерстві, а документ підписав тому, що профільного заступника не було на місці. Закупівлю важливо було завершити до кінця місяця. В нашій команді не було прийнято прикриватися тим, що це не моя тема чи уникати відповідальності. А відповідальність була велика", - пояснив він.

Як вказав ексзаступник міністра, якби закупівлю проведено не було, наступного 2019 року зірвалася б реформа у сфері трансплантації кісткового мозку від неродинних донорів.

"Таких операцій кожного року потребують тільки 70-100 дітей з тяжкими хворобами (станом до початку повномасштабної війни). Планувалося, що у 2019 Україна зможе інтегруватися до великої міжнародної бази донорів для дітей та дорослих — для цього і потрібен був доступ до реєстру. Для цього і потрібна була закупівля, саме тому я підписав ці документи", - підкреслив він.

На думку Ковтонюка, саме не підписати ці документи й було би злочином. Він також заявив, що якби знову повернувся в той день, то підписав би їх знову.

"Така швидкість вручення мені підозри та медійність викликає багато питань. У мене такі ж відчуття, які були у часи, коли наша команда була у МОЗ, під постійними атаками... Буду захищати свою репутацію і не маю сумнівів у результаті", - додав колишній посадовець.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило, що за матеріалами СБУ повідомило про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам, ексзаступнику міністра охорони здоров’я, через якого держава втратила 1,9 мільйона гривень.

Зазначалося, що високопосадовець підписав акт прийому-передачі програмного забезпечення реєстру живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин Prometheus, проте воно не було передано до міністерства виконавцями замовлення.

В свою чергу, це заблокувало утворення та функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, а у подальшому її інтегрування до відповідних інформаційних систем інших країн.