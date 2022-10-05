Суд відпустив ексзаступника голови МОЗ, якому закидають "недбале" погодження закупівлі ПО для реєстру донорів органів

Печерський районний суд Києва відпустив колишнього заступника міністра охорони здоров’я Павла Ковтонюка, підозрюваного у службовій недбалості, під особисте зобовʼязання.

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Як повідмив він на своїй сторінці у Facebook, прокуратура просила суд відправити ексчиновника під нічний домашній арешт, але той клопотання відхилив.

"Ми отримали максимум із реалістичних можливостей, які у нас були. Звинувачення прокурора були непереконливими, а коли він зачитував деякі частини з обґрунтування, половина зали ледве стримувала сміх. Домашній нічний арешт з 23 до 6 ранку (це, нагадаю, комендантська година) з браслетом, аби я ні в якому разі не міг впливати на свідків чи, наприклад, знищити докази. Що я робитиму вдень, прокурора, вочевидь, не хвилювало", - зазначив Ковтонюк.

Він також подякував депутатам Верховної Ради, які висловили готовність взяти його на поруки, зокрема Юлії Клименко, Ярославу Железняку, Ярославу Юрчишину ("Голос"), Марині Бардіній, Ганні Бондар, Ладі Булах, Дмитру Гуріну ("Слуга народу") та Гео Леросу.

Крім того, за словами ексзаступника міністра, заяви до суду онлайн подали й нардепи Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Галина Васильченко ("Голос") та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Далі буде відбуватися розслідування. Сподіваємося, що на ньому все і закінчиться, а цю справу далі до суду не подадуть і закриють провадження. Але готуємося до будь-якого розвитку подій і будемо доводити свою правоту у будь-якому форматі. Переконаний у тому, що ніяких злочинів не вчинив, що правда переможе, а добре імʼя відстоїмо", - додав Ковтонюк.

Нагадаємо, що 28 вересня Державне бюро розслідувань повідомило, що за матеріалами Служби безпеки України повідомило ексчиновнику про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам, а саме втрату 1,9 мільйона гривень.

Зазначалося, що високопосадовець підписав акт прийому-передачі програмного забезпечення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, проте воно не було передано до МОЗ виконавцями замовлення.

Ковтонюк заявив, що дійсно підписав ці документи у кінці 2018 року, але запевнив, що вони були належним чином завірені, а закупівлю послуг було проведено згідно з законодавством. За його словами, профільного заступника міністра з цього питання "не було на місці", а закупівлю треба було погодити у певний термін, тому це зробив він, аби не дати зірвати реформу у сфері трансплантації кісткового мозку від неродинних донорів.