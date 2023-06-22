Суд закрыл производство, с помощью которого кредиторы хотели захватить зерновой терминал в Одессе - GNT Group

Львовский окружной административный суд закрыл административное производство по иску кредиторов, пытающихся взять под контроль одесский зерновой терминал ООО “Олимпекс Купе Интернейшнл” (GNT Group). В GNT Group подобные действия кредиторов считают попыткой рейдерского захвата.

Об этом стало известно из пресс-релиза GNT Group.

Украинский холдинг сообщил, что 6 июня 2023 года Львовский окружной административный суд закрыл производство по делу №380/809/23, открытое по иску компании Madison Pacific Trust – кредитного агента, действующего в интересах кредиторов Argentem Creek Partners (ACP ) и Innovatus Capital Partners.

"Производство было закрыто в связи с неподсудностью данного спора судам административной юрисдикции (спор не носит публично-правового характера). Среди прочего, суд разъяснил, что для разрешения спора истец должен обратиться в хозяйственный суд, который и разрешает споры, что возникают из корпоративных правоотношений, а не к административному" , – отмечается в пресс-релизе.

При этом GNT Group подчеркнули, что ранее административное производство было открыто судьей Александрой Желик, которая оказалась бывшей коллегой адвокатов, помогающих Argentem Creek Партнеры в попытке захватить активы украинского холдинга.

"О том, что данная категория споров вообще не подсудна административному суду, а подсудна именно судам хозяйственной юрисдикции, юридическому сообществу (как судьям, так и адвокатам) известно еще с 2020 года, когда Большая Палата Верховного Суда, пересмотрев решение по делу №806/ 5231/15 (дело по ОДО "Житомирское лакомство"), решила, что такие споры являются наиболее приближенными к возникающим из корпоративных отношений.

Почему это не заметила и не учла судья Желик Александра Мирославовна, принимая меры обеспечения фактически выгодные "рейдерам"? Вопрос очевиден, и указывает, насколько удачно иностранные кредиторы Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners используют в Украине коррупционную составляющую судебной системы" , – говорится в документе.

Напомним, в конце 2022 года в Украине произошел крупный скандал: кредиторы Argentem Creek Partners попытались осуществить захват ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл" – компании-оператора одесского зернового терминала. После неудачной попытки захватить контроль над предприятиями кредиторы принудительно приступили к процедуре банкротства зернового терминала.

На сегодняшний день продолжаются судебные тяжбы между украинским холдингом GNT Group и ACP.