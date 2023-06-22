Суд закрив провадження, за допомогою якого кредитори хотіли захопити зерновий термінал в Одесі - GNT Group

Львівський окружний адміністративний суд закрив адміністративне провадження за позовом кредиторів, які намагаються взяти під контроль одеського зернового терміналу ТОВ “Олімпекс Купе Інтернейшнл” (GNT Group). У GNT Group такі дії кредиторів вважають спробою рейдерського захоплення.

Про це стало відомо з пресрелізу GNT Group.

Український холдинг повідомив, що 6 червня 2023 року Львівський окружний адміністративний суд закрив провадження у справі №380/809/23, що було відкрите за позовом компанії Madison Pacific Trust – кредитного агента, який діє в інтересах кредиторів Argentem Creek Partners (ACP) та Innovatus Capital Partners.

"Провадження було закрите у зв’язку з непідсудністю даного спору судам адміністративної юрисдикції (спір не має публічно-правового характеру). Серед іншого, суд роз’яснив, що для вирішення спору позивач мав звернутись до господарського суду, який і вирішує спори, що виникають із корпоративних правовідносин, а не до адміністративного", – зазначається в пресрелізі.

При цьому GNT Group наголосили, що раніше адміністративне провадження було відкрито суддею Олександрою Желік, яка виявилася колишньою колегою адвокатів, що допомагають Argentem Creek Partners у спробі захопити активи українського холдингу.

"Про те, що дана категорія спорів взагалі не підсудна адміністративному суду, а підсудна саме судам господарської юрисдикції, юридичній спільноті (як суддям, так і адвокатам) відомо ще з 2020 року, коли Велика Палата Верховного Суду, переглянувши рішення у справі №806/5231/15 (справа щодо ТДВ "Житомирські ласощі"), вирішила, що такі спори є найбільш наближеними до таких, що виникають з корпоративних відносин.

Чому цього не помітила та не врахувала суддя Желік Олександра Мирославівна, вживаючи заходи забезпечення фактично вигідні "рейдерам"? Питання очевидне, і вказує наскільки вдало іноземні кредитори Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners використовують в Україні корупційну складову судової системи", – йдеться в документі.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року в Україні стався великий скандал: кредитори Argentem Creek Partners спробували здійснити захоплення ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл" – компанії-оператора одеського зернового терміналу. Після невдалої спроби захопити контроль над підприємствами, кредитори примусово розпочали процедуру банкрутства зернового терміналу.

На сьогодні тривають судові тяжби між українським холдингом GNT Group та ACP.