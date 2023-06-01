Сунак: законное место Украины - в НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время саммита европейских лидеров в Молдове заявил, что законное место Украины – в НАТО.

Об этом сообщает Sky News.

"Я соглашаюсь с генеральным секретарем НАТО, что Украина имеет законное место в НАТО, и то, о чем мы также сейчас говорим с Украиной, это обеспечение того, чтобы они имели всю необходимую поддержку для успешного контрнаступления", - сказал Сунак, выступая перед европейским лидерами.

Он также признался, что "гордится" рекордной для Великобритании поддержкой Украины.

"Мы хотим быть уверены, что мы ввели меры безопасности для Украины на долгосрочную перспективу, поэтому мы посылаем очень сильный сигнал Владимиру Путину, что мы никуда не едем, мы здесь, чтобы остаться, и мы будем продолжать поддерживать Украину – не только сейчас, но и на протяжении многих лет в будущем", - подчеркнул премьер.

На том же саммите президент Владимир Зеленский и его румынский коллега Клаус Иоганнис подписали декларацию о поддержке Румынией евроатлантической интеграции Украины. Страна, в частности, готова присоединиться к двусторонним консультациям по международным гарантиям безопасности Украины на период до вступления в НАТО на основе Киевского договора безопасности от 13 сентября 2022 года.

Хотя накануне СМИ сообщали, что "НАТО не желает предлагать Украине обязательства по безопасности перед РФ". Альянс планирует предложить Украине обновленный формат отношений, но членство не предлагает.