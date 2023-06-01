Сунак: законне місце України — в НАТО

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час саміту європейських лідерів у Молдові заявив, що законне місце України - в НАТО.

Про це повідомляє Sky News.

"Я погоджуюся з генеральним секретарем НАТО, що Україна має законне місце в НАТО, і те, про що ми також зараз говоримо з Україною, це забезпечення того, щоб вони мали всю необхідну підтримку для успішного контрнаступ", — сказав Сунак, виступаючи перед європейськими лідерами.

Він також зізнався, що "пишається" рекордною для Великої Британії підтримкою України.

"Ми хочемо бути впевненими, що ми запровадили заходи безпеки для України на довгострокову перспективу, тому ми посилаємо дуже сильний сигнал Володимиру Путіну, що ми нікуди не їдемо, ми тут, щоб залишитися, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну – не тільки зараз, але й протягом багатьох років у майбутньому", — підкреслив прем'єр.

На тому ж саміті президент Володимир Зеленський та його румунський колега Клаус Йоганніс підписали декларацію про підтримку Румунією євроатлантичної інтеграції України. Країна, зокрема, готова доєднатися до двосторонніх консультацій щодо міжнародних гарантій безпеки України на період до набуття членства в НАТО на основі Київського безпекового договору від 13 вересня 2022 року.

Хоча напередодні ЗМІ повідомляли, що "НАТО не бажає пропонувати Україні зобов'язання щодо безпеки перед РФ". Альянс наразі планує запропонувати Україні оновлений формат відносин, але членство не пропонує.