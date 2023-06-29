Шурма подставил Шмыгаля идеей об отмене наличных - политолог

Заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма своим неоднозначным предложением по запрету наличных денег не только неприятно удивил украинцев, но и изрядно подставил главу украинского правительства. По имеющейся информации, Денис Шмигаль не знал об инициативе заместителя председателя ОП и тем более не ожидал ее объявления на конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Об этом написал на своей странице в Facebook политолог Марьян Ощановский.

"Мои источники утверждают, что премьер категорически против такой идеи и считает ее спекулятивной и такой, что может помешать повышению ВВП на 2,4%, которое Шмигаль недавно объявил вместе с экономическими планами на следующий год. Кроме того, в правительстве также знают и позицию экспертов о том, что риском избавления от наличной гривны будет рост давления на курс, потому что население захочет перевести свои сбережения не в cashless, а в доллары и евро", - написал он.

Однако, по мнению эксперта, несмотря на четкую позицию, глава Кабмина, конечно, не может ее озвучить по этическим причинам, как член команды Президента. "Фактически он солидарен с Нацбанком, который тоже очень скептически настроен по поводу "экстравагантных" экспериментальных идей Шурмы", - добавил Ощановский.

"Очевидно, что инициатива Ростислава Шурмы никоим образом не была согласована с исполнительной властью и является очередным PR-ходом, цель которого - любыми методами получить должность премьера. Впрочем, Президент Украины абсолютно доволен работой действующего главы Кабмина, который демонстрирует эффективную работу и результаты, поэтому, несмотря на злословие со стороны недоброжелателей, кадровые изменения в руководстве правительства пока не ожидаются", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее критически по поводу идеи Шурмы об отмене наличных высказались в Нацбанке. По словам заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, нет ни одной страны в мире, которая полностью отказалась бы от наличности.

"И я знаю даже были негативные практики, когда этот объем наличных денег сокращался до минимальных уровней, и населению это не нравилось. Во-первых, поскольку такой практики в мире нет. Во-вторых, какая-то часть наличных денег должна быть - мне кажется, мы должны стремиться к увеличению безналичных расчетов. Но я не уверена, что мы можем заявлять, что обеспечим нулевой объем наличных денег в обороте", - сказала Рожкова.

Эксперты единогласно утверждают, что отмена наличных денег почти не повлияет на коррупционные потоки, а лишь повлечет за собой неудобства для населения.