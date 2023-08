Сын скандальной львовской судьи Билинской защищает ее в ЕСПЧ от имени Украины

У председателя львовского суда Билинский сын работает в Минюсте и действует в рамках конфликта интересов

Европейский суд по правам человека установил нарушения в деятельности председателя Шевченковского районного Львова Галины Билинской и ее коллег. Судьи нарушили конвенции по правам человека, выбирая неоправданно строгие меры пресечения фигурантам уголовных производств и безосновательно удерживая их под стражей.

Вместе с тем по делам ЕСПЧ интересы Украины отстаивает профильный департамент Минюста, где, как свидетельствуют данные с официального сайта министерства, работает родной сын судьи Билинской.

Так, по делу "Комар и другие против Украины" (Case of Komar and others v. Ukraine), ЕСПЧ в действиях украинских судей и Галины Билинской, в частности, установил нарушения ст. 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и нарушениях п. 5 ст. 3 Конвенции о чрезмерном досудебном содержании под стражей.

Кроме того, ЕСПЧ пришел к выводу, что судьи Шевченковского районного суда г. Львова, Пирятинского райсуда и Львовского апелляционного при вынесении решений об арестах допустили следующие нарушения:

- использование предположений в связи с отсутствием каких-либо обоснованных оснований по поводу рисков бегства или препятствования правосудию.

- не рассмотрение возможностей применения других мер пресечения», - пишет «Цензор.нет» со ссылкой на текст решения ЕСПЧ.

В то же время, согласно данным Системы аналитики открытых данных Clarity Project, сын судьи Билинской – Игорь Билинский работает в Министерстве юстиции Украины.

Кроме того, по данным с сайта Минюста, он работает в отделе представительства государства по уголовным делам Секретариата Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека. То есть сын судьи по делам ЕСПЧ против нее, отстаивает, по сути, принятые же ею решения от имени Украины.

Проверка такого конфликта интересов относится к компетенции Национального агентства по предотвращению коррупции.

Напомним, что судья Галина Билинская не прошла квалификационные экзамены и имеет негативное заключение Общественного совета добродетели с рекомендацией об уходе с должности. Среди нарушений судьи установлен факт содействия ее сыну Игорю Билинскому во избежании ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.