Син скандальної львівської судді Білінської захищає її в ЄСПЛ від імені України

У голови львівського суду Білінської син працює в Мін’юсті та діє в межах конфлікту інтересів

Європейський суд з прав людини встановив порушення в діяльності голови Шевченківського районного м. Львів Галини Білінської та її колег. Судді порушили конвенції з прав людини, обираючи невиправдано суворі запобіжні заходи фігурантам кримінальних проваджень та безпідставно утримуючи їх під вартою.

Разом з тим, у справах ЄСПЛ інтереси України відстоює профільний департамент Мін'юсту, де, як свідчать дані з офіційного сайту міністерства, працює рідний син судді Білінської.

Так, у справі "Комар та інші проти України" (Case of Komar and others v. Ukraine), ЄСПЛ у діях українських суддів, і Галини Білінської, зокрема, встановив порушення ст. 34 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і порушення п. 5 ст. 3 Конвенції щодо надмірного досудового тримання особи під вартою.

"Крім того, ЄСПЛ дійшов висновку, що судді Шевченківського районного суду м. Львова, Пирятинського райсуду і Львівського апеляційного при винесенні рішень про арешти допустили наступні порушення:

- використання припущень у зв’язку з відсутністю будь-яких обґрунтованих підстав щодо ризиків втечі або перешкоджання правосуддю.

- не розгляд можливостей застосування інших запобіжних заходів», - пише «Цензор.нет» із посилання на текст рішення ЄСПЛ.

Водночас, згідно з даними Системи аналітики відкритих даних Clarity Project, син судді Білінської - Ігор Білінський працює у Міністерстві юстиції України.

Окрім того, за даними з сайту Мін'юсту, працює він у відділі представництва держави в кримінальних справах Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Тобто син судді у справах ЄСПЛ проти неї, відстоює, по суті, прийняті ж нею рішення від імені України.

Перевірка такого конфлікту інтересів належить до компетенції Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, що суддя Галина Білінська не пройшла кваліфікаційні іспити і має негативний висновок Громадської ради доброчесності з рекомендацією про її звільнення з посади. Серед порушень судді встановлений факт сприяння її синові Ігорю Білінському в уникненні відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.