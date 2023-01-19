Так называемый председатель Федерации бокса Кирилл Шевченко выехал в Черногорию из-за связей с российским картелем, — СМИ

Кирилл Шевченко, который в соответствии с госреестром возглавляет Федерацию бокса Украины, вероятно, покинул Украину из-за связей с российской наркомафией - сообщают СМИ.

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По данным издания, 29 декабря 2022 года Кирилл Шевченко пересек пункт пропуска Шегини на украинско-польской границе и выехал в Черногорию. С собой он якобы вывез 5 млн долларов наличными. За границей Шевченко находится до сих пор.

Выезду из Украины предшествовало задержание 23 декабря 2022 года сотрудниками департамента по борьбе с наркопреступностью двух членов наркогруппировки, которые сбывали запрещенные таблетки на территории Украины, а деньги переводили в Россию. Как сообщали в Нацполиции, "бизнес" организовал 38-летний уроженец Донбасса, получивший гражданство РФ и проживающий в Ростове-на-Дону. У злоумышленников изъято более 365 тысяч запрещенных псевдоэфедриновых таблеток, из которых можно изготовить до 36 кг метамфетамина. Ориентировочная стоимость наркотиков по ценам "черного" рынка - более 10 млн. грн. Также изъяты мобильные телефоны, банковские карты, доллары и российские рубли.

По данным издания, среди задержанных оказался Александр Щипцов. Журналисты опубликовали фотографию задержания. Он — уроженец России, якобы находящийся в розыске Интерпола. Его называют правой рукой Егора Буркина (Левченко) — основателя российского наркосиндиката "Химпром", развернувшего в Украине огромную сеть распространения синтетических наркотиков.

Задержание Щипцова

По информации издания, развивать эту сеть россиянам помогал Кирилл Шевченко и близкий к нему адвокат Андрей Цыганков. Шевченко мог уехать из Украины, чтобы обезопасить себя от задержания. Цыганков, тем временем, указывает издание, задействовал связи в правоохранительных органах, чтобы "откупить" приспешника.

Напомним, СМИ связывают Шевченко с криминальными кругами Киева, которые в 1990-х крышили уличную торговлю. Возглавлял киевскую городскую федерацию бокса. Имеет связи с кадыровцами. В 2020 году Шевченко пригласил в Украину из Чечни двух детских тренеров по боксу Рустама Чичаева и Валида Айдамирова. Они оказались силовиками, приближенными к гауляйтеру Чечни Рамзану Кадырову.