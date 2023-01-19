Так званий голова Федерації боксу Кирило Шевченко виїхав до Чорногорії через зв’язки з російським картелем, — ЗМІ

Кирило Шевченко, який відповідно до держреєстру очолює Федерацію боксу України, ймовірно, покинув Україну через зв’язки з російською наркомафією - повідомляють ЗМІ.

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За даними видання, 29 грудня 2022 року Кирило Шевченко перетнув пункт пропуску Шегині на україно-польському кордоні і виїхав до Чорногорії. Із собою він нібито вивіз 5 млн доларів готівкою. За кордоном Шевченко перебуває й досі.

Виїзду з України передувало затримання 23 грудня 2022 року співробітниками департамента боротьби із наркозлочинністю двох членів наркоугруповання, що збували заборонені пігулки на території України, а гроші переводили в Росію. Як повідомляли у Нацполіції, "бізнес" організував 38-річний уродженець Донеччини, який отримав громадянство РФ і наразі мешкає в Ростові-на-Дону. У зловмисників вилучено понад 365 тисяч заборонених псевдоефедринових пігулок, з яких можна виготовити до 36 кг метамфетаміну. Орієнтовна вартість наркотиків за цінами "чорного" ринку — понад 10 млн грн. Також вилучено мобільні телефони, банківські картки, долари та російські рублі.

За даними видання, серед затриманих був Олександр Щипцов. Журналісти опублікували фотографію затримання. Він — уродженець Росії, нібито перебуває у розшуку Інтерполу. Його називають правою рукою Єгора Буркина (Левченко) — засновника російського наркосиндикату "Химпром", що розгорнув в Україні величезну мережу із розповсюдження синтетичних наркотиків.

Затримання Щипцова

За інформацією видання, розвивати цю мережу росіянам допомагав Кирило Шевченко та наближений до нього адвокат Андрій Циганков. Шевченко міг виїхати з України, щоб убезпечити себе від затримання. Циганков тим часом, вказує видання, задіяв зв’язки у правоохоронних органах, аби "відкупити" поплічника.

Нагадаємо, ЗМІ пов’язують Шевченка із кримінальними колами Києва, що у 1990-х кришували вуличну торгівлю. Очолював київську міську федерацію боксу. Має зв’язки з кадирівцями. У 2020 році Шевченко запросив в Україну з Чечні двох дитячих тренерів з боксу Рустама Чичаєва та Валіда Айдамірова. Вони виявилися силовиками, наближеними до гауляйтера Чечні Рамзана Кадирова.