Только санкциями войну не остановить, хотя они и работают, - Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что санкции против России сами по себе не способны остановить войну в Украине, хотя они и работают. Об этом он сказал в интервью польскому изданию PAP.

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"Путин не смог выдержать первоначальное широкомасштабное вторжение в Украину и теперь его вытесняют на восток. Но санкции не являются волшебным ответом и сами по себе они не остановят войну. Санкции - это лишь один из используемых нами инструментов, но очевидно, что они работают и наносят ущерб России. Российская экономика серьезно страдает от них и теряет способность к модернизации", - сказал Боррель.

Глава евродипломатии добавил, что по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) в следующем году российская экономика сократится на 5,6%, что является самым плохим показателем из всех стран Большой двадцатки. Более 1000 транснациональных компаний, на которые приходится 40% российского ВВП, добровольно сокращают свою деятельность в России.

"ЕС сократил импорт российской нефти на 90% и мы сократили наш импорт российского газа до рекордно низкого уровня. И не забывайте, что санкции ввел не только ЕС. В целом санкции против России применяют 40 стран, на которые приходится 50% мирового ВВП", - добавил Боррель.

Напомним, российское министерство финансов ожидает, что из-за введения предельных цен на нефть в 2023 году дефицит бюджета превысит запланированные 2%, поскольку доходы от экспорта существенно упадут.