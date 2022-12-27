Лише санкціями війну не зупинити, хоча вони і працюють, - Боррель

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що санкції проти Росії самі по собі не здатні зупинити війну в Україні, хоча вони і працюють. Про це він сказав в інтерв'ю польському виданню PAP.

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"Путін не зміг витримати початкове широкомасштабне вторгнення в Україну і тепер його витісняють на схід. Але санкції не є чарівною відповіддю і самі по собі вони не зупинять війну. Санкції - це лише один з інструментів, які ми використовуємо, але очевидно, що вони працюють і завдають шкоди Росії. Російська економіка серйозно потерпає від них і втрачає здатність до модернізації", - сказав Боррель.

Голова євродипломатії додав, що за оцінками Організації економічного співробітництва і розвитку(OECD) наступного року російська економіка скоротиться на 5,6%, що є найгіршим показником з усіх країн Великої двадцятки. Понад 1000 транснаціональних компаній на які припадає 40% російського ВВП добровільно скорочують свою діяльність в Росії.

"ЄС скоротив імпорт російської нафти на 90% і ми скоротили наш імпорт російського газу до рекордно низького рівня. І не забуваймо, що санкції запровадив не лише ЄС. Загалом санкції проти Росії застосовують 40 країн, на які припадає 50% світового ВВП", - додав Боррель.

Нагадаємо, російське міністерство фінансів очікує, що через введення граничних цін на нафту у 2023 році дефіцит бюджету перевищить заплановані 2% оскільки доходи від експорту суттєво впадуть.