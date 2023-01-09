Тысячи протестующих штурмовали парламент Бразилии

Тысячи поклонников эксглавы Бразилии Жаира Болсонара 8 января ворвались в помещение президентского офиса и Национального конгресса. Протестующие недовольны поражением Болсонара на состоявшихся осенью президентских выборах - по их убеждению победа была "украдена".

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Об этом пишет Reuters.

Бразильские власти начали расследование наихудшего нападения на институты страны с момента возобновления демократии четыре десятилетия назад, а президент Луис Инасио Лула да Силва пообещал привлечь к ответственности виновных в беспорядках.

Верховный суд Бразилии поздно вечером в воскресенье отстранил губернатора Бразилиа с должности на 90 дней из-за недостатков безопасности в столице после того, как тысячи сторонников ультраправого экс-президента Жаира Болсонара разграбили правительственные здания.

Судья Верховного суда Александр де Мораес также отдал приказ платформам социальных сетей Facebook, Twitter и TikTok блокировать пропаганду государственного переворота.

Десятки тысяч антидемократических демонстрантов в воскресенье вторглись в Верховный суд, Конгресс и президентский дворец и разбили окна, опрокинули мебель, уничтожили произведения искусства и похитили оригинальную Конституцию страны в 1988 году.

Президент Бразилии Лула, вступивший в должность 1 января, заявил, что местная милитаризованная полиция, подчиняющаяся губернатору Бразилиа Ибанеису Рочи, бывшему союзнику Болсонару, не сделала ничего, чтобы остановить продвижение протестующих.

Лула издал указ о введении чрезвычайного положения в столице и пообещал образцовое наказание для лидеров нападения на правительственные здания, которое имело целью спровоцировать военный переворот, который мог бы вернуть Болсонару к власти.

"Все люди, сделавшие это, будут найдены и наказаны", – сказал Лула.

Лула обвинил Болсонаро в том, что он разжег своих сторонников после кампании безосновательных обвинений в фальсификации выборов после окончания его правления.

Из Флориды, куда он прилетел за 48 часов до истечения срока полномочий, Болсонару отверг обвинения, написав в Twitter, что мирные демонстрации были демократическими, но вторжение в правительственные здания "перешло границу".

Вторжение, напоминающее нападение на Капитолий США два года назад сторонниками бывшего президента Дональда Трампа, быстро осудили мировые лидеры от президента США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона до глав государств Латинской Америки.

Через три часа полиция отбила поврежденные общественные здания в столице и разогнала толпу слезоточивым газом.

Министр юстиции Бразилии Флавио Дино заявил, что арестовано 200 демонстрантов, но губернатор Роша назвал цифру 400.

Дино сказал, что расследование будет направлено на выявление того, кто финансировал несколько сотен автобусов, которые привезли сторонников Болсонара в Бразилиа.

Захват правительственных зданий планировался по меньшей мере две недели сторонниками Болсонара в группах в социальных сетях, таких как Telegram и Twitter, но силы безопасности не предприняли никаких шагов, чтобы предотвратить нападение.

Ранним днем в воскресенье, когда протестующие начали прибывать в здание парламента в Бразилиа, их сопровождали машины военной полиции с проблесковыми маячками. ОМОН прибыл на место всего через два часа после начала штурма правительственных зданий.