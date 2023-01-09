Тисячі протестувальників штурмували парламент Бразилії

Тисячі прихильників ексглави Бразилії Жаїра Болсонару 8 січня вдерлися у приміщення президентського офісу та Національного конгресу. Протестувальники невдоволені поразкою Болсонару на президентських виборах, що відбулися восени, - на їхнє переконання перемогу було "вкрадено".

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Про це пише Reuters.

Верховний суд Бразилії пізно ввечері в неділю усунув губернатора Бразиліа з посади на 90 днів через недоліки в безпеці в столиці після того, як тисячі прихильників ультраправого екс-президента Жаїра Болсонару розграбували урядові будівлі.

Суддя Верховного суду Александр де Мораес також наказав платформам соціальних мереж Facebook, Twitter і TikTok блокувати пропаганду державного перевороту.

Бразильська влада почала розслідування найгіршого нападу на інститути країни з моменту відновлення демократії чотири десятиліття тому, а президент Луїс Інасіо Лула да Сілва пообіцяв притягнути до відповідальності винних у заворушеннях.

Десятки тисяч антидемократичних демонстрантів у неділю вторглися до Верховного суду, Конгресу та президентського палацу та розбили вікна, перекинули меблі, знищили твори мистецтва та викрали оригінальну Конституцію країни 1988 року.

Президент Бразилії Лула, який вступив на посаду 1 січня, заявив, що місцева мілітаризована поліція, яка підпорядковується губернатору Бразиліа Ібанеїсу Рочі, колишньому союзнику Болсонару, не зробила нічого, щоб зупинити просування протестувальників.

Лула видав указ про введення надзвичайного стану в столиці та пообіцяв зразкове покарання для лідерів нападу на урядові будівлі, який мав на меті спровокувати військовий переворот, який міг би повернути Болсонару до влади.

"Усі люди, які зробили це, будуть знайдені та покарані", - сказав Лула.

Лула звинуватив Болсонаро в тому, що він розпалив своїх прихильників після кампанії безпідставних звинувачень у фальсифікації виборів після закінчення його правління.

З Флориди, куди він прилетів за 48 годин до закінчення терміну повноважень, Болсонару відкинув звинувачення, написавши у Twitter, що мирні демонстрації були демократичними, але вторгнення в урядові будівлі "перетнуло межу".

Вторгнення, яке нагадує напад на Капітолій США два роки тому прихильниками колишнього президента Дональда Трампа, швидко засудили світові лідери, від президента США Джо Байдена та Франції Еммануеля Макрона до глав держав Латинської Америки.

Через три години поліція відбила пошкоджені громадські будівлі у столиці та розігнала натовп сльозогінним газом.

Міністр юстиції Бразилії Флавіо Діно заявив, що було заарештовано 200 демонстрантів, але губернатор Роша назвав цифру 400.

Діно сказав, що розслідування буде спрямовано на виявлення того, хто фінансував кілька сотень автобусів, які привезли прихильників Болсонару до Бразиліа.

Захоплення урядових будівель планувалося щонайменше два тижні прихильниками Болсонару в групах у соціальних мережах, таких як Telegram і Twitter, але сили безпеки не зробили жодних кроків, щоб запобігти нападу.

Рано вдень у неділю, коли протестувальники почали прибувати до будівлі парламенту у Бразиліа, їх супроводжували машини військової поліції з проблисковими маячками. ОМОН прибув на місце лише через дві години після початку штурму урядових будівель.