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У Украины и ЕС отныне единые правила регулирования рынка лекарств – Ляшко

У Украины и ЕС отныне единые правила регулирования рынка лекарств – Ляшко

В Украине вступает в силу обновленный закон "О лекарственных средствах", который вводит единую из ЕС терминологию и правила регулирования фармацевтического рынка.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Продолжается подготовка к вступлению Украины в Европейский Союз, поэтому работа над нормативно-правовыми актами, регулирующими фармацевтическую отрасль Украины, чрезвычайно актуальна. Обновленный закон "О лекарственных средствах" имплементирует лучшие европейские практики регулирования фармацевтической отрасли", - пояснил Ляшко.

Обновленный закон определяет:

  • условия создания, исследований и регистрации лекарственных средств
  • условия производства лекарства в аптеках;
  • условия назначения и применения; импорт, торговлю, контроль качества и осуществление фармаконадзора лекарств;
  • создание условий для развития фармацевтической промышленности, формирование благоприятного инвестиционного климата, преодоление технических барьеров в международной торговле лекарственными средствами.

"Комплексное обновление законодательной базы - возможность и для регуляторной системы, и для бизнеса внедрить новые практики работы по-европейски, обновить и унифицировать правила рынка. Это будет способствовать улучшению доступности лекарств для украинцев во всем мире, а также будет лучше защищать их права как потребителей", – подчеркнул Ляшко.

Обновленный закон "О лекарственных средствах" президент Украины подписал в августе.