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У Украины и ЕС отныне единые правила регулирования рынка лекарств – Ляшко
В Украине вступает в силу обновленный закон "О лекарственных средствах", который вводит единую из ЕС терминологию и правила регулирования фармацевтического рынка.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
"Продолжается подготовка к вступлению Украины в Европейский Союз, поэтому работа над нормативно-правовыми актами, регулирующими фармацевтическую отрасль Украины, чрезвычайно актуальна. Обновленный закон "О лекарственных средствах" имплементирует лучшие европейские практики регулирования фармацевтической отрасли", - пояснил Ляшко.
Обновленный закон определяет:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- условия создания, исследований и регистрации лекарственных средств
- условия производства лекарства в аптеках;
- условия назначения и применения; импорт, торговлю, контроль качества и осуществление фармаконадзора лекарств;
- создание условий для развития фармацевтической промышленности, формирование благоприятного инвестиционного климата, преодоление технических барьеров в международной торговле лекарственными средствами.
"Комплексное обновление законодательной базы - возможность и для регуляторной системы, и для бизнеса внедрить новые практики работы по-европейски, обновить и унифицировать правила рынка. Это будет способствовать улучшению доступности лекарств для украинцев во всем мире, а также будет лучше защищать их права как потребителей", – подчеркнул Ляшко.
Обновленный закон "О лекарственных средствах" президент Украины подписал в августе.