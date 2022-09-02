В України та ЄС відтепер єдині правила регулювання ринку ліків – Ляшко

В Україні незабаром набере чинності оновлений закон "Про лікарські засоби", який запроваджує єдину із ЄС термінологію та правила регулювання фармацевтичного ринку.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Триває підготовка до вступу України в Європейський Союз, тому робота над нормативно-правовими актами, що регулюють фармацевтичну галузь України, є надзвичайно актуальною. Оновлений закон “Про лікарські засоби” імплементує найкращі європейські практики регулювання фармацевтичної галузі", – пояснив Ляшко.

Оновлений закон визначає:

умови створення, досліджень та державної реєстрації лікарських засобів; умови виробництва ліків в аптеках;

умови призначення та застосування;

імпорт, торгівлю, контроль якості та здійснення фармаконагляду ліків;

створення умов для розвитку фармацевтичної промисловості, формування сприятливого інвестиційного клімату, подолання технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі лікарськими засобами.

"Комплексне оновлення законодавчої бази є можливістю і для регуляторної системи, і для бізнесу запровадити нові практики роботи по-європейськи, оновити та уніфікувати правила ринку. Це сприятиме покращенню доступності ліків для українців в усьому світі, а також краще захищатиме їхні права як споживачів", - наголосив Ляшко.

Оновлений закон "Про лікарські засоби" президент України підписав у серпні.