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Украина инициирует санкции против белорусского чиновника: в чем причина
Министерство иностранных дел Украины инициирует процедуру наложения санкций на председателя исполнительного комитета Витебской области Беларуси Александра Субботина, подписавшего "соглашение о сотрудничестве" с оккупированным Крымом.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
"Соглашение о сотрудничестве между Витебской областью Беларуси и оккупированным Крымом ничтожно, поскольку оно заключено в нарушение законодательства Украины", - отметил он.
Николенко добавил, что посольству Украины в Минске также поручено направить ноту протеста в МИД Беларуси.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По информации белорусского издания "Зеркало", соответствующее соглашение Субботин подписал во время рабочего визита в Москву. Документ предполагает торгово-экономическое сотрудничество Крыма с Витебской областью.