Україна ініціює санкції проти білоруського чиновника: у чому причина

Міністерство закордонних справ України ініціює процедуру накладення санкцій на голову виконавчого комітету Вітебської області Білорусі Александра Суботіна, який підписав "угоду про співпрацю" з окупованим Кримом.

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Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Угода про співпрацю між Вітебською областю Білорусі та окупованим Кримом є нікчемною, оскільки вона укладена в порушення законодавства України", - зазначив він.

Ніколенко додав, що посольству України в Мінську також доручено направити ноту протесту в МЗС Білорусі.

За інформацією білоруського видання "Зеркало", відповідну угоду Суботін підписав під час робочого візиту до Москви. Документ передбачає торговельно-економічну співпрацю Криму з Вітебською областю.