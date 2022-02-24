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"Укрзализныця" временно остановила поезда в Харьков. Другие изменения в расписании поездов
“Укрзализныця” работает в условиях военного положения. Временно остановлены поезда в Харьков.
Другие изменения в движении поездов на утро 24 февраля:
Поезда в восточном направлении ездят на безопасной скорости. По соображениям безопасности возможны замедления и остановки вблизи станций, оборудованных укрытиями. Это касается направления Мариуполя через Днепр, сообщает "Укрзализныця".
Изменения в движении поездов (по состоянию на 9.00 24 февраля):
No10 Киев — Мариуполь следует с пониженной скоростью на Волноваху.
No11 Киев — Новоалексеевка, No86/88 Львов, Ковель — Новоалексеевка следует до станции Федоровка.Подписывайтесь на наш YouTube канал
No44 Ивано-Франковск — Киев остановился на станции Ирша.
No112 Киев — Авдеевка остановился на станции Покровск.
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