"Укрзализныця" временно остановила поезда в Харьков. Другие изменения в расписании поездов

“Укрзализныця” работает в условиях военного положения. Временно остановлены поезда в Харьков. Другие изменения в движении поездов на утро 24 февраля:

Поезда в восточном направлении ездят на безопасной скорости. По соображениям безопасности возможны замедления и остановки вблизи станций, оборудованных укрытиями. Это касается направления Мариуполя через Днепр, сообщает "Укрзализныця".

Изменения в движении поездов (по состоянию на 9.00 24 февраля):

No10 Киев — Мариуполь следует с пониженной скоростью на Волноваху.

No11 Киев — Новоалексеевка, No86/88 Львов, Ковель — Новоалексеевка следует до станции Федоровка.

No44 Ивано-Франковск — Киев остановился на станции Ирша.

No112 Киев — Авдеевка остановился на станции Покровск.

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