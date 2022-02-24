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"Укрзалізниця" тимчасово зупинила поїзди до Харкова. Інші зміни у розкладі поїздів

"Укрзалізниця" тимчасово зупинила поїзди до Харкова. Інші зміни у розкладі поїздів

"Укрзалізниця" працює в умовах воєнного стану. Тимчасово зупинено поїзди до Харкова. 

Інші зміни у русі поїздів на ранок 24 лютого:

  Поїзди у східному напрямку їздять на безпечній швидкості . З міркувань безпеки можливі уповільнення та зупинки поблизу станцій, обладнаних укриттями. Це стосується напряму Маріуполя через Дніпро, повідомляє " Укрзалізниця".

Зміни у русі поїздів (станом на 9.00 24 лютого):

No10 Київ — Маріуполь слідує зі зниженою швидкістю на Волноваху.

No11 Київ — Новоолексіївка, No86/88 Львів, Ковель — Новоолексіївка слідує до станції Федорівка.

No44 Івано-Франківськ — Київ зупинився на станції Ірша.

No112 Київ — Авдіївка зупинився на станції Покровськ.

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