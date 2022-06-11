В Киеве возле бывшего российского посольства проведут акцию "Последний день России"

12 июня в Киеве возле здания бывшего российского посольства на Воздухофлотском проспекте 27 будет проведена акция “Последний день России”. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

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"Начав кровавую войну против Украины, Россия сама противопоставила себя всему живому. Жизнь всегда стремится к свету и счастью. А мертвое, напротив, всегда приносит с собой горе и боль. Россия за время правления путина практически умерла… И сейчас пытается распространить тлен своего трупного разложения на чужую ей по сути цветущую украинскую землю", — сказано в анонсе мероприятия.

Организатор мероприятия - общественная организация "Агентство Развития Демократии и Информационных Свобод". Среди приглашенных на акцию Лидер Международного движения "Говорите Громче!" Андрей Сидельников и экс-депутат госдумы Илья Пономарев, российский политический деятель, проживающий с 2014 года в эмиграции.

Отметим, что с 1992 года 12 июня в России отмечают государственный праздник "День России".