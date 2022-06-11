У Києві біля колишнього російського посольства проведуть акцію "Останній день Росії"

12 червня у Києві біля будівлі колишнього російського посольства на Повітрофлотському проспекті 27 буде проведено акцію “Останній день Росії”. Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

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"Почавши криваву війну проти України, Росія сама протиставила себе всьому живому. Життя завжди прагне світла і щастя. А мертве, навпаки, завжди приносить із собою горе і біль. Росія за час правління путіна практично померла... І зараз намагається поширити тлін свого трупного" розкладання на чужу їй, по суті, квітучу українську землю», — сказано в анонсі заходу.

Організатор заходу – громадська організація "Агентство Розвитку Демократії та Інформаційних Свобод". Серед запрошених на акцію Лідер Міжнародного руху "Говоріть Громче!" Андрій Сидельников та екс-депутат держдуми Ілля Пономарьов, російський політичний діяч, який проживає з 2014 року на еміграції.

Зазначимо, що з 1992 року 12 червня у Росії відзначають державне свято "День Росії".