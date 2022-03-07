В Макарове под Киевом авиаснаряд попал в здание хлебозавода: есть раненые и убитые

В селе Макаров Киевской области в результате российского авиаудара пострадал Макаровский хлебозавод и находившиеся на его территории люди.

7 марта в селе Макаров, расположенном в Киевской области, в результате вражеского авиаудара снаряд попал на территорию ГП “Макаровский хлебозавод”. Об этом в своем телеграм-канале сообщает МВД Украины.

Территория хлебозавода не эксплуатируется, но несмотря на это, в результате авиаудара погибли 13 человек. 5 человек удалось спасти из-под завалов.

Напомним, что в воскресенье, 6 марта, Макаров наряду с Житомирской трассой, севером Вышгородского района, и территорией Буча - Ирпень - Гостомель входил в четверку наиболее опасных направлений в Киевской области. Об этом сообщил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба в Telegram.