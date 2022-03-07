Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Політика
Дата публікації

У Макарові під Києвом авіаснаряд потрапив у будівлю хлібозаводу: є поранені та загиблі

У Макарові під Києвом авіаснаряд потрапив у будівлю хлібозаводу: є поранені та загиблі

У селі Макарів Київської області в результаті російського авіаудару постраждав Макарівський хлібозавод і люди, які перебували на його території.

7 березня у селі Макарів, розташованому в Київській області внаслідок ворожого авіаудару, снаряд потрапив на територію ДП “Макарівський хлібозавод”. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє МВС України.

Територія хлібозаводу не експлуатується, але попри це внаслідок авіаудару загинули 13 людей. 5 людей вдалося врятувати з-під завалів.

Нагадаємо, що в неділю, 6 березня, Макаров поряд з Житомирською трасою, північчю Вишгородського району, та територією Буча - Ірпінь - Гостомель входив у четвірку найбільш небезпечних напрямків у Київській області. Про це повідомив голова Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба у Telegram.