У Макарові під Києвом авіаснаряд потрапив у будівлю хлібозаводу: є поранені та загиблі

У селі Макарів Київської області в результаті російського авіаудару постраждав Макарівський хлібозавод і люди, які перебували на його території.

7 березня у селі Макарів, розташованому в Київській області внаслідок ворожого авіаудару, снаряд потрапив на територію ДП “Макарівський хлібозавод”. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє МВС України.

Територія хлібозаводу не експлуатується, але попри це внаслідок авіаудару загинули 13 людей. 5 людей вдалося врятувати з-під завалів.

Нагадаємо, що в неділю, 6 березня, Макаров поряд з Житомирською трасою, північчю Вишгородського району, та територією Буча - Ірпінь - Гостомель входив у четвірку найбільш небезпечних напрямків у Київській області. Про це повідомив голова Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба у Telegram.