В МИД уверяют, что проблем с оформлением паспортов за границей нет

В Министерстве иностранных дел опровергли информацию о том, что у ведомства возникли задержки с оформлением украинских паспортов за границей из-за якобы отсутствия договора с полиграфкомбинатом "Украина".

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Отметим, ранее некоторые СМИ со ссылкой на директора полиграфкомбината "Украина" Татьяну Бондаренко сообщили, что МИД не продлил договор о печати документов из-за якобы отсутствия денег. По ее словам, отгрузка паспортов приостановилась еще с 21 апреля.

"Эта информация не соответствует действительности", - подчеркнул Николенко.

По его словам, 8 июня МИД и полиграфкомбинат "Украина" заключили новый договор по изготовлению 115 тысяч паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

Николенко сообщил, что уже 9 июня по заказу МИД была напечатана и отгружена первая партия в 41 тысячу паспортов. Сейчас идет отправка этих паспортов за границу для выдачи гражданам в украинских зарубежных дипломатических учреждениях.

Он добавил, что украинцы, которые находятся за границей, могут проверить статус изготовления своего паспорта на сайте: https://passport.mfa.gov.ua.

"Украинские посольства и консульства продолжают оформлять и выдавать паспорта в штатном режиме", - отметил спикер МИД.

Напомним, за границей подразделения украинского паспортного сервиса ГП "Документ" работают в Польше, Словакии, Чехии, Испании и Турции. Недавно подразделение ГП "Документ" также появилось в Берлине. Там сервис пока работает в тестовом режиме.

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