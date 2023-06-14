У МЗС запевняють, що проблем з оформленням паспортів за кордоном немає

У Міністерства закордонних справ спростували інформацію про те, що у відомства виникли затримки з оформленням українських паспортів за кордоном через нібито відсутність договору з поліграфкомбінатом "Україна".

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Зазначимо, раніше деякі ЗМІ з посиланням на директорку поліграфкомбінату "Україна" Тетяну Бондаренко повідомили, що МЗС нібито не продовжило договір про друк документів через нібито відсутність грошей. За її словами, відвантаження паспортів призупинилося ще з 21 квітня.

"Ця інформація не відповідає дійсності", - наголосив Ніколенко.

За його словами, 8 червня МЗС та поліграфкомбінат "Україна" уклали новий договір на виготовлення 115 тисяч паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Ніколенко повідомив, що вже 9 червня на замовлення МЗС була надрукована та відвантажена перша партія в 41 тисячу паспортів. Наразі відбувається відправлення цих паспортів за кордон для видачі громадянам в українських закордонних дипломатичних установах.

Він додав, що українці, які перебувають за кордоном, можуть перевірити статус виготовлення свого паспорта на сайті: https://passport.mfa.gov.ua.

"Українські посольства та консульства продовжують оформлювати та видавати паспорти в штатному режимі", - зазначив речник МЗС.

Нагадаємо, за кордоном підрозділи українського паспортного сервісу ДП "Документ" працюють у Польщі, Словаччині, Чехії, Іспанії та Туреччині. Нещодавно підрозділ ДП "Документ" також з’явився у Берліні. Там сервіс поки що працює в тестовому режимі.

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