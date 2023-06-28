В Минэкономики признаются, что контролирующие органы выявляют только формальные нарушения в закупках через Prozorro

В Министерстве экономики понимают, что контролирующие органы, в первую очередь Государственная аудиторская служба, сконцентрированы на выявлении формальных нарушений при государственных закупках. Как правило, закупку хлама или завышенные цены замечает общество.

Об этом заявила заместитель министра экономики Надежда Бигун в интервью Delo.ua.

"Лишь 1,3 процента из выявленных нарушений имеют отношение к вещам, влияющим на финансовый результат, на неэффективное использование денег, а подавляющее большинство касается формальных нарушений. Наверное, можно даже усиливать инструменты у аудиторов, но только чтобы они давили именно на качественную составляющую закупок". "Мне кажется, что это вопрос KPI аудиторов. Их нужно менять", - сказала она.

Надежда Бигун также отметила, что большое количество нарушений, фиксируемых работниками ГАСУ, в судах признаются несущественными. В ведомстве продолжается дискуссия по поводу того, как решить эту проблему.

"Сейчас действует правило, позволяющее исправить почти все ошибки в тендерном предложении в течение 24 часов, и мы предлагаем оставить это на будущее. Аудиторы против, они считают, что этим будут злоупотреблять, не готовить документы раньше времени. Министерство в свою очередь считает, что участник не будет рисковать шансом выиграть и не будет сознательно подавать документы с ошибками, чтобы упустить возможность их исправить, поскольку количество попыток внесения правок ограничено", - рассказала Бигун.

В Минэкономики выступают за то, чтобы Государственная аудиторская служба Украины более предметно подходила к тендерам, "вникала в его суть". Также чиновники считают, что аудиторы должны привлекать экспертов из разных областей.

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