В Мінекономіки зізнаються, що контролюючі органи виявляють лише формальні порушення в закупівлях через Prozorro

В Міністерстві економіки розуміють, що контролюючі органи, в першу чергу Державна аудиторська служба, сконцентровані на виявленні формальних порушень при державних закупівлях. Зазвичай, закупівлю непотребу чи завищені ціни помічає суспільство.

Про це заявила заступник міністра економіки Надія Бігун в інтерв'ю Delo.ua.

"Лише 1,3 відсотка з виявлених порушень мають відношення до речей, що впливають на фінансовий результат, на неефективне використання грошей, а переважна більшість стосується формальних порушень. Напевно можна навіть підсилювати інструменти у аудиторів, але лише щоб вони тиснули саме на якісну складову закупівель. Мені здається, що це питання KPI аудиторів. Їх потрібно змінювати," – сказала вона.

Надія Бігун також зауважила, що велика кількість порушень, що фіксують працівники ДАСУ, в судах визнаються неістотними. У відомстві триває дискусія щодо того, як вирішити цю проблему.

"Зараз діє правило, що дозволяє виправити майже всі помилки в тендерній пропозиції протягом 24 годин, і ми пропонуємо залишити цю на майбутнє. Аудитори проти, вони вважають, що цим будуть зловживати, не готувати документи завчасно. Міністерство в свою чергу вважає, що учасник не буде ризикувати шансом виграти та не буде свідомо подавати документи з помилками, щоб втратити можливість їх виправити, бо кількість спроб внесення правок обмежена", — розповіла Бігун.

В Мінекономіки виступають за те, щоб Державна аудиторська служба України більш предметно підходила до тендерів, "вникала в його суть". Також урядовці вважають, що аудитори мають залучати експертів з різних галузей.

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