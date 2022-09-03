- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В Польшу прибыл бомбардировщик В-52, который может нести ядерное оружие
В Польшу прибыл стратегический бомбардировщик НАТО В-52 Stratofortress, который может нести ядерное оружие. Об этом в Twitter написал министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
"Польско-американское сотрудничество становится теснее. Сегодня в Польшу прибыл бомбардировщик В-52. Наша оперативная совместимость и возможности для защиты восточного фланга НАТО растут", — написал министр.
Напомним, Словакия подписала соглашение с Чехией и Польшей, согласно которому эти страны будут охранять ее небо, чтобы Братислава могла передать одиннадцать своих МиГ-29 Украине