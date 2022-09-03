В Польшу прибыл бомбардировщик В-52, который может нести ядерное оружие

В Польшу прибыл стратегический бомбардировщик НАТО В-52 Stratofortress, который может нести ядерное оружие. Об этом в Twitter написал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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"Польско-американское сотрудничество становится теснее. Сегодня в Польшу прибыл бомбардировщик В-52. Наша оперативная совместимость и возможности для защиты восточного фланга НАТО растут", — написал министр.

Współpraca polsko-amerykańska jest coraz ściślejsza. Do Polski przybył dziś bombowiec B-52. Rośnie nasza interoperacyjność i zdolności do obrony wschodniej flanki NATO. #StrongerTogether pic.twitter.com/HoHB2b807U — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 2, 2022

Напомним, Словакия подписала соглашение с Чехией и Польшей, согласно которому эти страны будут охранять ее небо, чтобы Братислава могла передать одиннадцать своих МиГ-29 Украине