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До Польщі прибув бомбардувальник В-52, який може нести ядерну зброю
До Польщі прибув стратегічний бомбардувальник НАТО В-52 Stratofortress, який може нести ядерну зброю. Про це на Twitter написав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
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"Польсько-американська співпраця стає тіснішою. Сьогодні до Польщі прибув бомбардувальник В-52. Наша оперативна сумісність і можливості для захисту східного флангу НАТО зростають", - написав міністр.
Нагадаємо, Словаччина підписала угоду з Чехією та Польщею, згідно з якою ці країни охоронятимуть її небо, щоб Братислава могла передати одинадцять своїх МіГ-29 Україні.