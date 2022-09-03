До Польщі прибув бомбардувальник В-52, який може нести ядерну зброю

До Польщі прибув стратегічний бомбардувальник НАТО В-52 Stratofortress, який може нести ядерну зброю. Про це на Twitter написав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

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"Польсько-американська співпраця стає тіснішою. Сьогодні до Польщі прибув бомбардувальник В-52. Наша оперативна сумісність і можливості для захисту східного флангу НАТО зростають", - написав міністр.

Współpraca polsko-amerykańska jest coraz ściślejsza. Do Polski przybył dziś bombowiec B-52. Rośnie nasza interoperacyjność i zdolności do obrony wschodniej flanki NATO. #StrongerTogether pic.twitter.com/HoHB2b807U — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 2, 2022

Нагадаємо, Словаччина підписала угоду з Чехією та Польщею, згідно з якою ці країни охоронятимуть її небо, щоб Братислава могла передати одинадцять своїх МіГ-29 Україні.