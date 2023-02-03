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В Раде подтвердили, что три депутата от ОПЗЖ решили сложить мандаты
Глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия подтвердил информацию СМИ о том, что три народных депутата, которые ранее были членами запрещенной партии ОПЗЖ, потеряют мандаты.
Об этом он сообщил 3 февраля в своем Telegram-канале.
Речь идет об Олеге Волошине, который решил сложить полномочия, о чем он уже сообщил публично. Также Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод тоже планируют сложить мандаты.
"На сегодняшний день их заявления в Аппарате ВР еще не зарегистрированы. Но, по нашей информации, документы от них уже направляются на Грушевского", — добавил Арахамия.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее СМИ сообщали, что нескольких нардепов от бывшей ОПЗЖ досрочно избавят мандатов из-за наличия российских паспортов. Кроме того, Верховная Рада на заседании 13 января досрочно прекратила полномочия народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что лишил их гражданства Украины. Глава государства подчеркнул, что если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и действия власти будут соответствующие.