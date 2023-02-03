В Раді підтвердили, що три депутати від ОПЗЖ вирішили скласти мандати

Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія підтвердив інформацію ЗМІ про те, що три народних депутати, які раніше були членами забороненої партії ОПЗЖ, втратять мандати.

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Про це він повідомив 3 лютого в своєму Telegram-каналі.

Йдеться про Олега Волошина, який вирішив скласти повноваження, про що він уже повідомив публічно. Також Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод теж планують скласти мандати.

"На сьогодні їхні заяви в Апараті ВР ще не зареєстровані. Але, за нашою інформацією, документи від них уже прямують на Грушевського", — додав Арахамія.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів через наявність російських паспортів. Крім того, Верховна Рада на засіданні 13 січня достроково припинила повноваження народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що позбавив їх громадянства України. Голова держави наголосив, що якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й дії влади будуть відповідні.