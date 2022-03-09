В России признали участие солдат-срочников в войне против Украины

В Минобороны РФ признали, что против Украины воюют, в том числе, солдаты срочной службы, участие которых в военных действиях до этого отрицали.

9 марта, на 14 день войны в Украине, развязанной российскими оккупантами, Минобороны России признало наличие российских срочников в Украине.

"Обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины", - говорится в заявлении Минобороны РФ, которое цитируют "Риа новости".

При этом в заявлении Минобороны говорится о том, что часть таких срочников попала в плен. Но данные об их числе в ведомстве пока не озвучивают.

Напомним, 7 марта президент РФ Владимир Путин обратился к российским женщинам и пообещал им, что не станет задействовать в военных действиях на территории Украины российских солдат срочной службы и резервистов.