У Росії визнали участь солдатів-строковиків у війні проти України

У Міноборони РФ визнали, що проти України воюють, зокрема, солдати термінової служби, участь яких у військових діях до цього заперечували.

9 березня, на 14-й день війни в Україні, розв'язаної російськими окупантами, Міноборони Росії визнало наявність російських строковиків в Україні.

"Виявилося кілька фактів присутності військовослужбовців строкової служби в частинах російських збройних сил, які беруть участь у проведенні спеціальної військової операції на території України", - йдеться у заяві Міноборони РФ, яка цитують "РИА Нвости".

При цьому у заяві Міноборони йдеться про те, що частина таких строковиків потрапила до полону. Але дані про їхню кількість у відомстві поки що не озвучують.

Нагадаємо, 7 березня президент РФ Володимир Путін звернувся до російських жінок і пообіцяв їм, що не задіюватиме у військових діях на території України російських солдатів строкової служби та резервістів.