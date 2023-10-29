В Украине хотят ввести штрафы за нарушение комендантского часа

В Верховную Раду подана инициатива о введении штрафов за нарушение гражданами комендантского часа, сообщает пресс-служба парламента. Речь идет о законопроекте №10195, внесенном 27 октября.

Им предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях и другие законы. При этом отмечается, что текст документа разработан совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией.

Его авторами числится 21 депутат, 18 из которых являются членами фракции "Слуга народа". Однако ни текст законопроекта, ни другие сопроводительные документы к нему пока не опубликованы.

В пресс-службе же Рады отмечают, что он предусматривает введение штрафа за нарушение комендантского часа в сумме от 500 до 1000 тысяч не облагаемых налогом доходов граждан (то есть от 8,5 тысячи до 17 тысяч гривен).

В свою очередь, за нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения предлагается штрафовать руководителя такого субъекта или физическое лицо-предпринимателя на сумму от 3 тысяч до 6 тысяч НМДГ (51-102 тысячи гривен).

Что такое комендантский час

Отметим, что сейчас в КоАП вообще отсутствуют упоминания о комендантском часе или светомаскировке, хотя соответствующие меры действуют в Украине еще с начала полномасштабной войны.

Комендантским часом называется период, когда в темное время суток запрещено находиться на улицах и в общественных местах. В каждой области это время определяется отдельно соответствующей военной администрацией.

В регионах, где нет боевых действий, он продолжается четыре-пять часов, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях – с 21:00 до 5:00, в Херсонской области – с 20:00 до 6:00. Единственной областью, где комендантского часа нет, является Закарпатская.

Источник фото: ua.depositphotos.com