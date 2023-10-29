В Україні хочуть запровадити штрафи за порушення комендантської години

До Верховної Ради подано ініціативу про запровадження штрафів за порушення громадянами комендантської години, повідомляє пресслужба парламенту. Йдеться про законопроект №10195, внесений 27 жовтня.

Ним пропонується внести відповідні зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та інших законів. При цьому зазначається, що текст документу напрацьовано спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.

Його авторами значиться 21 депутат, 18 з яких є членами фракції "Слуга народу". Однак ані тексту законопроекту, ані інших супровідних документів до нього наразі не опубліковано.

В пресслужбі ж Ради зазначають, що він передбачає запровадження штрафу за порушення комендантської години в сумі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 8,5 тисячі до 17 тисяч гривень).

В свою чергу, за порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану пропонується штрафувати керівника такого суб’єкта чи фізичну особу-підприємця на суму від 3 тисяч до 6 тисяч НМДГ (51-102 тисячі гривень).

Що таке комендантська година

Зазначимо, що наразі у КпАП взагалі відсутні згадки про комендантську годину чи світломаскування, хоча відповідні заходи діють в Україні ще з початку повномасштабної війни.

Комендантською годиною називається період, коли у темну пору доби заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях. У кожній області цей час визначається окремо відповідною військовою адміністрацією.

У регіонах, де немає бойових дій, він наразі триває чотири-п'ять годин, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях - з 21:00 до 5:00, у Херсонській області - з 20:00 до 6:00. Єдиною областю, де комендантської години немає, є Закарпатська.

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