Верховную Раду призвали расширить полномочия местных властей во время войны

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о расширении полномочий органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны Украины (№9559-д).

Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Отмечается, что комитет вынес заключение рекомендовать Парламенту принять проект №9559-д во втором чтении и в целом.

Подготовленным ко второму чтению законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины "О местном самоуправлении в Украине" и "О предотвращении коррупции" с целью расширения полномочий органов местного самоуправления по предоставлению финансовой и материальной поддержки сектору безопасности и обороны в период действия военного или чрезвычайного положения, а также урегулирование порядка проведения дистанционных заседаний органов местного самоуправления.

Что предусматривается законопроектом

Законопроект предусматривает предоставление полномочий исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов по строительству, обустройству и содержанию инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Кроме того, они смогут принимать решения по утверждению местных бюджетов и внесению в них изменений, утверждению программ социально-экономического и культурного развития, целевых программ по другим вопросам местного самоуправления, передаче средств в виде межбюджетных трансфертов в соответствующие местные бюджеты в случае временной оккупации территориального общества и необразование военной администрации.

Также законопроект обеспечит возможность назначения сельского, поселкового, городского головы на должность начальника соответствующей военной администрации населенного пункта (населенных пунктов) без увольнения с занимаемой должности, возможностей государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы или в случае простоя или в случае приостановления действия трудового договора, быть назначенными на должности в других органах государственной власти и органах местного самоуправления, военных администрациях, юридических лицах публичного права.

Кроме того, законопроект расширит организационную способность руководства областным, районным советом в условиях военного положения при вакантности должности главы этого совета.

Рассмотрение вопроса состоялось на заседании 20 мая 2024 года.

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