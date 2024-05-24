В Украине до конца 2024 года откроются более 200 центров жизнестойкости

Центры жизнестойкости будут работать в 209 территориальных общинах в 22 областях Украины. Среди лидеров среди областей - Киевская, Сумская и Ивано-Франковская.

Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

"В течение мая еще 56 территориальных общин присоединились к Программе жизнестойкости и будут поддерживать ментальное здоровье своих жителей", - говорится в сообщении.

Инфографика: Министерство социальной политики Украины

Отмечается, что это – финальный отбор в рамках пилотного проекта Министерства социальной политики. В то же время, экспериментальным проектом Минсоцполитики не хочет ограничиваться и в планах на следующий год - масштабировать его, чтобы житель каждой общины имел доступ к центру жизнестойкости.

"Сегодня психологическая помощь нужна всем. Важно, чтобы каждый знал, где есть дружеское безбарьерное пространство, где предоставят профессиональную поддержку, познакомят с проходящими подобные вызовы. Активность общин, которые присоединились к проекту, свидетельствует, что такие Центры крайне нужны украинцам - независимо от территориального расположения", - сказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Совместными усилиями Министерства, органов местного самоуправления, бизнес-партнеров и общественного сектора уже 73 центра жизнестойкости предоставляют свои услуги гражданам. Из наиболее востребованных - групповые обучающие тренинги "Самопомощь Плюс" от ВОЗ и "Родительство без стресса" от ЮНИСЕФ. А также – индивидуальные консультации с психологами и специалистами социальной работы.

В Минсоцполитики напомнили, что, несмотря на то, что майский отбор стал финальным в этом году, каждая община имеет возможность приобщиться к проекту вне конкурса.

Общий список отобранных общин доступен на сайте Министерства социальной политики.

Центры жизнестойкости

Напомним, 23 января 2024 года Правительство приняло Порядок организации деятельности и обеспечения функционирования центров жизнестойкости.

Центр жизнестойкости – пространство, в котором специалисты будут оказывать психосоциальную поддержку лицам и семьям, проживающим на территории. Наличие таких центров также позволит обществу эффективно организовать работу со своими жителями: сэкономить время человека и специалистов на поиске информации, направлять их к соответствующим специалистам или органам и учреждениям, показать кратчайший путь к нужной услуге.

Кроме того, центры жизнестойкости призваны усилить локальное волонтерство и помочь местным инициативам в реализации волонтерской деятельности.

Средства на финансирование центров предоставляет государство, местные власти обеспечивают помещение и организуют работу центров.

Необходимость создания таких центров обусловлена тем, что во время полномасштабной войны украинцы ежедневно живут под влиянием стресса и негативных эмоций. Часто жители общин (особенно в малых населенных пунктах) не имеют доступа к квалифицированной психологической помощи. В центрах жизнестойкости они смогут ее получить.

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