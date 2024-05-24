В Україні до кінця 2024 року відкриються понад 200 центрів життєстійкості

Центри життєстійкості працюватимуть у 209 територіальних громадах у 22 областях України. З-поміж лідерів серед областей - Київська, Сумська та Івано-Франківська.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

"Упродовж травня ще 56 територіальних громад долучилися до Програми життєстійкості та підтримуватимуть ментальне здоров’я своїх мешканців", - йдеться в повідомленні.

Інфографіка: Міністерство соціальної політики України

Зазначається, що це - фінальний відбір в рамках пілотного проєкту Міністерства соціальної політики. Водночас експериментальним проєктом Мінсоцполітики не хоче обмежуватися і в планах на наступний рік - масштабувати його, аби житель кожної громади мав доступ до центру життєстійкості.

"Сьогодні психологічна допомога потрібна всім. Важливо, щоб кожен знав, де є дружній безбар’єрний простір, де нададуть професійну підтримку, познайомлять з тими, хто проходить схожі виклики. Активність громад, які долучилися до проєкту, свідчить, що такі Центри вкрай потрібні українцям — незалежно від територіального розташування", — сказала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Спільними зусиллями Міністерства, органів місцевого самоврядування, бізнес-партнерів та громадського сектору, вже 73 центри життєстійкості надають свої послуги громадянам. Із найбільш затребуваних - групові навчальні тренінги "Самодопомога Плюс" від ВООЗ та "Батьківство без стресу" від ЮНІСЕФ. А також - індивідуальні консультації з психологами та фахівцями соціальної роботи.

У Мінсоцполітики нагадали, що попри те, що травневий відбір став фінальним цьогоріч, кожна громада має змогу долучитися до проєкту поза конкурсом.

Загальний список відібраних громад доступний на сайті Міністерства соціальної політики.

Про Центри життєстійкості

Нагадаємо, 23 січня 2024 року Уряд ухвалив Порядок організації діяльності та забезпечення функціонування центрів життєстійкості.

Центр життєстійкості – простір, у якому фахівці надаватимуть психосоціальну підтримку особам та сім'ям, які проживають на території. Наявність таких центрів також дасть можливість громаді ефективно організувати роботу зі своїми мешканцями: зекономити час людини і фахівців на пошук інформації, направляти їх до відповідних спеціалістів або органів та установ, показати найкоротший шлях до потрібної послуги.

Крім того, центри життєстійкості покликані посилити локальне волонтерство та допомогти місцевим ініціативам у реалізації волонтерської діяльності.

Кошти на фінансування центрів надає держава, місцева влада забезпечує приміщення та організовує роботу центрів.

Необхідність створення таких Центрів зумовлена тим, що під час повномасштабної війни українці щодня живуть під впливом стресу і негативних емоцій. Часто мешканці громад (особливо в малих населених пунктах) не мають доступу до кваліфікованої психологічної допомоги. У центрах життєстійкості вони зможуть її отримати.

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