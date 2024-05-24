Рада проголосовала в первом чтении за запрет разглашения отдельных сведений по судебным решениям

Верховная Рада собирается запретить на время действия военного положения разглашение отдельной информации по судебным решениям. За соответствующий законопроект №7033-д о внесении изменений в некоторые законы по предотвращению разглашения отдельных сведений в текстах судебных решений в первом чтении проголосовали 250 народных депутатов на пленарном заседании 23 мая.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Что предлагает законопроект

Законопроект №7033-д предлагает внести в закон "О доступе к судебным решениям" изменение, согласно которому доступ (общий и полный) к определениям об аресте имущества и временном доступе к вещам и документам, об отказе в удовлетворении ходатайства об аресте имущества, о разрешении на обыск жилья или иного владения лица, об отказе в удовлетворении ходатайства об обыске жилья, о разрешении на проведение негласного следственного (розыскного) действия, об отказе в удовлетворении ходатайства о проведении негласного следственного (розыскного) действия по уголовным делам, а также к текстам судебных определений, обеспечивается через год после внесения таких определений в Единый государственный реестр судебных решений.

Законопроект также предлагает ограничить публикацию в текстах судебных решений, открытых для общего доступа, следующих сведений: наименование органов военного управления, соединений, воинских частей, учреждений высшего образования, военных учебных подразделений высшего образования, учреждений и организаций; наименование субъектов, входящих в состав оборонно-промышленного комплекса Украины; адреса местонахождений и наименование объектов критической инфраструктуры; адреса местонахождения и наименование объектов государственной собственности, которые имеют критическое значение для оборонно-промышленного комплекса Украины. Такие сведения предлагается заменять буквенными или цифровыми обозначениями.

Законопроект также предусматривает ограничение во время действия правового режима военного положения на территории Украины общего доступа к судебным решениям в уголовных производствах в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении уголовных правонарушений против основ национальной безопасности, в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственных границ, обеспечение призыва и мобилизации или против установленного порядка несения военной службы.

Общий доступ к соответствующим решениям предлагается обеспечить через год после дня окончания (отмены) военного положения.

Кроме этого, законопроект обуславливает, что на время действия военного положения суду предоставляется право при направлении решения в Реестр определить, какая именно информация не подлежит разглашению (опубликованию), если судебное разбирательство проходило в открытом судебном заседании, но разглашение отдельной информации, по мнению суда, может навредить безопасности.

Общественные организации выступили против законопроекта №7033-д

Отметим, ранее более 30 общественных организаций призвали Верховную Раду не принимать законопроект №7033-д.

В своем обращении организации заявляли, что предложенные изменения противоречат принципам демократического общества и евроинтеграционным обязательствам Украины.

Правозащитники отмечают, что проект закона предлагает целый ряд сомнительных новшеств как на период военного положения, так и в мирное время.

Во-первых, на время действия военного положения и год после его окончания предлагается ограничить доступ к судебным решениям по делам, представляющим особый общественный интерес (в частности о преступлениях против основ нацбезопасности, охране гостайны, неприкосновенности госграницы, призыва и мобилизации, а также порядка несения военной службы).

"Такое ограничение непропорционально и не соответствует запросу общества", - отмечают правозащитники.

Они это объясняют тем, что журналисты, адвокаты, ученые, общественные активисты не смогут узнать обстоятельства дела и наложенное судом наказание на врагов (государственных предателей, коллаборантов, пособий оккупантов) и военных. Сокрытие судебных решений однозначно повысит напряжение и недоверие к власти в украинском обществе, в частности, по мобилизационным мерам.

Во-вторых , планируется предоставить судьям право по своему усмотрению изымать из судебных решений информацию, которая "может нанести ущерб безопасности" по делам, рассмотренным в открытом заседании.

"Это противоречит общему принципу гласности судебного процесса и несет коррупционные риски", – говорится в заявлении организаций.

Кроме того, такое решение судья будет принимать вне процессуального порядка, поэтому его законность и обоснованность будет невозможно проверить. В случае, когда, по мнению суда, разглашение определенной информации может повредить интересам нацбезопасности, а значит, рассмотрение и объявление этой информации должны происходить в закрытом судебном заседании, такой механизм уже предусмотрен украинским законодательством.

В-третьих, предлагается существенно расширить список сведений, которые нельзя разглашать в текстах судебных решений.

"Проблема не только в том, что большинство этих сведений и так доступны в открытых источниках (например, об органах пенсионного фонда, социальной защите населения, органах местного самоуправления и, наконец, о судах), что нивелирует необходимость скрывать их сейчас", - объясняют эксперты.

Они отмечают, что это положение может способствовать изъятию из судебного реестра неограниченного количества решений на неограниченное время для скрытия этой информации из существующих решений. К тому же в соответствии с проектом эта норма будет действовать не только во время военного положения, но и в мирное время, что необоснованно и будет усложнять мониторинг судебных решений для общественности.

Поэтому правозащитники призывают Верховную Раду Украины отклонить законопроект № 7033-д, "поскольку он вреден для системы правосудия и свободы слова, доступа общественности к публичной информации, особенно во время войны и после ее завершения".

Добавим, что 23 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект №9235 о внесении изменений в законодательные акты Украины, касающиеся отдельных вопросов раскрытия банковской тайны и мер установления опеки над имуществом физических лиц, признанных безвестно отсутствующими или пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Этим законопроектом Рада планирует разрешить банкам раскрывать банковскую тайну по запросам Минюста и нотариусов.