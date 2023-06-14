"Вместо того, чтобы ремонтировать убежища, ставленник «слуг народа» закупил барабаны почти на 1 млн грн!" – нардеп

Вместо ремонта бомбоубежищ ставленник партии «Слуга народа» – глава Днепровской райгосадминистрации Киева Павел Бабий освоил почти 900 тысяч гривен на покупке барабанов для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. По этой логике, следующей закупкой будут салюты для лечения у украинцев стресса от взрывов, сыронизировал в своем тг-канале нардеп Алексей Гончаренко.

"Днепровская районная государственная администрация во главе со ставленником «слуг народа» господином Бабием вместо ремонта убежищ не придумала ничего лучше, как освоить 900 тысяч гривен на БАРАБАНАХ! Знаете, зачем официально слугам понадобились барабаны? Для "психологической разгрузки детей в убежищах во время воздушных тревог", – пишет Гончаренко.

По мнению нардепа, следующей закупкой «слуг народа» будет покупка салютов и петард для лечения у украинцев стресса от взрывов.

"И это только один район Киева. Представляете, что делается по всей стране?!" – резюмирует нардеп Алексей Гончаренко.

Как сообщалось, правоохранительные органы проверяют злоупотребление средствами, выделенными бюджетом Киева райгосадминистрациям на обустройство бомбоубежищ, в размере 1,2 млрд грн. К этому могут быть причастны главы РГА, которых назначает и увольняет президент. 9 из 10 председателей РГА Киева - представители партии "Слуга народа".