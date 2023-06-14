"Замість того, щоб ремонтувати укриття, ставленик «слуги народу» закупив барабани майже на 1 млн грн!" - нардеп

Замість ремонту бомбосховищ ставленик партії «Слуга народу» - голова Дніпровської райдержадміністрації Києва Павло Бабій освоїв майже 900 тисяч гривень на купівлі барабанів для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог. За цією логікою, наступною закупкою будуть салюти для лікування в українців стресу від вибухів, зіронізував у своєму тг-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

"Дніпровська районна державна адміністрація на чолі зі ставлеником «слуг народу» паном Бабієм, замість ремонту укриттів, не придумала нічого кращого, як освоїти 900 тисяч гривень на барабанах! Знаєте, навіщо офіційно слугам знадобилися барабани? Задля "психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог", - пише Гончаренко.

На думку нардепа, наступною закупкою «слуг народу» буде придбання салютів та петард для лікування в українців стресу від вибухів.

"І це лише один район Києва. Уявляєте, що робиться по всій країні?!" - резюмує нардеп Олексій Гончаренко.