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Во время вторжения в Украину погибли почти 400 российских военных — Офис президента

Во время вторжения в Украину погибли почти 400 российских военных — Офис президента
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович

Потери среди российских военных за первые сутки масштабного вторжения в Украину составляют почти 400 убитых.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире “Радио Свобода". 

“Думаю, что когда гробы сотнями будут поступать в РФ, антивоенные настроения будут расти, и Путин столкнется с определенными протестами внутри”, — заявил Арестович.

Также он сообщил о несколько десятков пленных россиян, которые сейчас, по его словам, дают показания.

Советник отметил, что только в зоне ООС Вооруженные силы Украины уничтожили семь самолетов РФ, захватили танки, уничтожили бронетехнику. Также отбили аэропорт Гостомель под Киевом, операция длилась 9 часов.