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Під час вторгнення в Україну загинули майже 400 російських військових - Офіс президента

Під час вторгнення в Україну загинули майже 400 російських військових - Офіс президента
Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович

Втрати серед російських військових за першу добу масштабного вторгнення в Україну становлять майже 400 убитих.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі Радіо Свобода.

"Думаю, що коли труни сотнями надходитимуть до РФ, антивоєнні настрої зростатимуть, і Путін зіткнеться з певними протестами всередині", - заявив Арестович.

Також він повідомив про кілька десятків полонених росіян, які зараз, за його словами, дають свідчення.

Радник зазначив, що лише у зоні ООС Збройні сили України знищили сім літаків РФ, захопили танки, знищили бронетехніку. Також відбили аеропорт Гостомель під Києвом, операція тривала 9 годин.