Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлят на 90 дней

В ближайшее время в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским будут внесены законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации. В настоящее время они действуют до 15 ноября.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, скорее всего, военное положение и общая мобилизация с 15 ноября 2023 года будут продлены до середины февраля 2024 года. То есть снова на 90 дней.

"Для продления нужно одобрение Верховной Радой, где голосование запланировано уже на следующую неделю", - отметил Железняк.

Он напомнил, что это уже девятое голосование парламента за военное положение с начала войны.

В частности, Верховная рада голосовала за продление многократно, а именно:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года;

с 18 августа по 15 ноября 2023 года.

Военное положение - что нужно знать

Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства . В частности, во время комендантского часа в населенных пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины.

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии . К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний , мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии. Так , произошло с ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Кроме того, практиковали передачу на фронт конфисковавших на таможне автомобилей.

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

запрет на массовые мероприятия и забастовки;

проверку документов у граждан;

запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";

особое регулирование связи и интернета;

эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.

В то же время даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 64 Конституции Украины .

Мобилизация в Украине

После вручения повестки необходимо обязательно прийти в ТЦК для выверки данных. В то же время, место вручения повесток никак не регламентировано украинским законодательством. В апреле 2022 года ТЦК получили полномочия посылать повестки военнообязанным независимо от того, где они состоят на военном учете.